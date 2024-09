„Digital Hub Days“ in Tailfingen: Kein Klassentreffen der Nerds

Nach wie vor fremdeln viele Menschen mit der Digitalisierung. Der „Digital Hub“ Neckar-Alb/Sigmaringen will das ändern und veranstaltet vom 14. bis 18. Oktober „Digital Hub Days“ in Tailfingen.

Im mittlerweile fünften Jahr versucht der „Digital Hub“ Neckar-Alb/Sigmaringen, eine von zwölf Institutionen ihrer Art in Baden-Württemberg, die Unternehmen und die Menschen in seinem Einzugsgebiet ans Thema Digitalisierung heranzuführen, sie mit den Möglichkeiten, die diese bietet, vertraut zu machen, und sie auf eine Welt vorzubereiten, in der an ihr kein Weg mehr vorbeiführt. In der ersten Förderphase hatte der „Hub“ sich vor allem auf die Klientel seines Albstädter Stützpunkts, die Existenzgründer in der Tailfinger Technologiewerkstatt und die Schulen konzentriert.

Jetzt hat die zweite Phase begonnen, in der das Augenmerk besonders den Unternehmen gilt – und der Allgemeinheit, die mit digitalen Techniken der Alltagsbewältigung noch immer einen spitzfingrigen Umgang pflegt. Was bedeutet: Die fünf „Digital Hub Days“ im Oktober sollen, wie Projektleiterin Tanja Frese von der IHK Reutlingen betont, alles andere als ein Klassentreffen von „Nerds“ werden, die in der digitalen Blase hausen. Adressat der Einladung ist vielmehr der mehr oder weniger analog tickende Normalverbraucher.

Vom papierlosen Büro bis zu digital gesteuerter Lagerhaltung

Der bekommt zum einen neun Vorträge respektive Workshops geboten. Den Anfang machen in der Technologiewerkstatt am Montag, 14. Oktober, ein „Business-Lunch“, dessen Teilnehmer sich über innovative Potenziale der Digitalisierung informieren können – es gibt so manche Geschäftsidee zu entdecken. Am Nachmittag folgt ein Workshop zum „papierlosen Büro“, in dem auch das Thema Rechnungen zur Sprache kommt.

Am Dienstag, 15. Oktober, geht es vormittags um Digitalisierung in der industriellen Produktion und Lagerhaltung sowie am Nachmittag um digitale Transformation der Entwicklung und Fertigung beim Büromöbelhersteller Interstuhl. Hier wie auch andernorts wird immer wieder von „KI“, von Künstlicher Intelligenz, die Rede sein – die Besucher können sich von Fachleuten vor Ort erklären lassen, wo und wie sie diese für sich nutzen können – und dabei ihre Ängste ablegen, am Ende als Zauberlehrlinge dazustehen. Und die vor einem unverständlichen Fachjargon dazu – die Veranstaltungstitel mögen vor Anglizismen strotzen; die Berater haben sich dennoch vorgenommen, soviel Deutsch wie irgend möglich zu sprechen. Der Kunde wird dort abgeholt, wo er steht.

Die KI hilft auch beim Umgang mit dem Geld

Um die „Cloud“, die digitale Speicherwolke, und um Prozessoptimierung durch KI geht es im „Get Together“ am Mittwoch, 16. Oktober, um Bewältigungsstrategien im Umgang mit nahenden Veränderungen digitaler Art im Impulsvortrag am Donnerstagvormittag und um die „Fabrik von morgen“ am Donnerstagnachmittag. Den Schlusspunkt setzt am Freitag, 18. Oktober, ein Vortrag mit dem reizvollen Thema Geld: Wer wissen will, wie ihm KI bei Anlage und Investition helfen kann, ist hier gut aufgehoben – und wer ein gutes Büffet schätzt, ebenfalls.

Auch für die Hotellerie ist Digitalisierung relevant

Das ist aber noch nicht alles: Bereits am kommenden Donnerstag, 19. September, findet im Landratsamt Balingen ein anderthalbstündiger Vortrag über „Beschwerde- und Bewertungsmanagement in der digitalen Gastgeberwelt“ statt, der sich vor allem, aber nicht nur an Hotellerie und Gastronomie richtet. Veranstalter ist die Wirtschaftsförderung des Zollernalbkreises. Und am Donnerstag, 21. Oktober, geht auf dem Reutlinger IHK-Campus eine „KI Safari“ mit Vorträgen und Debatten zum Thema KI über die Bühne. Besonders für Freunde von Escape-Rooms könnte dieser Termin von Interesse sein.

Bei einigen Terminen empfiehlt sich eine Anmeldung auf der Internetseite https://technologiewerkstatt.de/events. Hier findet sich auch das ausführliche Programm der „Digital Hub Days“.