Digital Hub Days in Albstadt: Wirtschaft in der Krise – KI als Retter für den Industriestandort?

Steuerlast, Bürokratie, Konkurrenz aus China: Die Industrie im Land steckt in der Krise. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat in Tailfingen über Auswege gesprochen.
Die Wirtschaft in Deutschland befindet sich das dritte Jahr in Folge in der Rezession. Über die aktuelle Lage der Unternehmen in der Region sprach die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut jüngst in der Technologiewerkstatt im Rahmen der Digital Hub Days. Sie skizzierte herausfordernde Rahmenbedingungen für die Industrie am Standort Deutschland: „Hohe Energie- und Lohnkosten, Bürokratie und die hohe Steuer-Abgabenlast belasten die Unternehmen“, betonte die Ministerin.