„Digital Hub Days“ Albstadt: Diesmal dreht sich fast alles um KI

„Digital Hub Days“ in der Tailfinger Technologiewerkstatt sollen den Gästen die Berührungsängste vor der Digitalisierung nehmen. Sie finden vom 20. bis 25. Oktober statt.
Seit mittlerweile sechs Jahren bemüht sich der „Digital Hub“ Neckar-Alb/Sigmaringen, die Menschen in seinem Einzugsgebiet an ein Thema heranzuführen, an dem ohnehin längst kein Weg mehr vorbeiführt: Digitalisierung. In seiner ersten Förderphase hatte der „Hub“ sich vor allem auf die Klientel seines Albstädter Stützpunkts, die Existenzgründer in der Tailfinger Technologiewerkstatt, und auf die Schulen von Albstadt und seiner Umgebung konzentriert. Im vergangenen Jahr richtete er sein Hauptaugenmerk auf die mittelständischen Unternehmer der Region, die nach wie vor mit der Digitalisierung fremdeln: An fünf „Digital Hub Days“ im Oktober sollten sie Digitalisierung einmal nicht als unfassbare, schicksalshafte Macht erleben, sondern als profanes und durchaus beherrschbares Instrument der Alltagsbewältigung inner- und außerhalb des Betriebs.