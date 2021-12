1 Suche nach Abhilfe: Solche Verhältnisse möchten Verwaltung und Gemeinderat künftig möglichst nicht mehr erleben. Foto: Gegenheimer

Dobel - Bürgermeister Christoph Schaack erinnerte am Dienstagabend an die zurückliegende Saison, als an Feiertagen und Schneewochenenden regelmäßig "Land unter" war mit übervollen Parkplätzen, Parkchaos in den Straßen und Staus an den Ortseingängen.

Warn- oder Belegt-Meldung

Mirko Wendler von der gleichnamigen Firma für Parkraumkonzepte in Landau stellte daher dem Gemeinderat die Möglichkeit vor, über ein digitales Parkleitsystem nicht nur die Touristen mit intelligenten Schildern zu verfügbaren Parkflächen zu leiten, sondern auch Navigationssysteme und zum Beispiel Behörden wie die Polizei über die Parklage dynamisch zu informieren. Technik und Elektronik würden in bestehende Parkflächen integriert – wie etwa Einbau einer Schleife, die ein- und ausfahrende Pkw erfasst und ab einem wählbaren Schwellenwert eine Warn- oder Belegt-Meldung sendet.

Gut strukturiert

Mit dem Bürgermeister und Mitgliedern der Verwaltung, so Wendler, habe er die fünf Dobler Parkplätze Kurhaus, Höhenstraße, Sportplatz, Jägerbrunnen und Horntannhalde besichtigt, sie seien gut strukturiert.

Für die Pflege des Parkleitsystems einschließlich Hardware sei nach Installation vonseiten der Kommune etwa eine Stunde pro Woche in der Hauptsaison durch eine verantwortliche Person einzuplanen.

Basis für die Errichtung ist in einem ersten Schritt die Planungsphase mit Datenaufnahme und Auflistung der notwendigen Technik durch die Firma Wendler. Für diesen ersten Schritt lag dem Rat ein Angebot von netto 4600 Euro vor, für das einstimmig votiert wurde. Sollte danach die Errichtung eines Parkleitsystems befürwortet werden, wird das, so Wendler, Dobel neben laufenden Kosten der Datenübertragung etwa 25 000 Euro kosten, nämlich 40 Prozent von rund 65 000 Euro; 60 Prozent werden gefördert nach GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz).