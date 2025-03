„Digital-Champions“ 2025: Darum bleibt der Europa-Park Branchensieger bei der Digitalisierung

Der Europa-Park gehört auch 2025 zu den „Digital-Champions“ in Deutschland. Das bestätigt eine groß angelegte Studie im Auftrag der Zeitschrift „Focus Money“, wie der Freizeitpark in einer Mitteilung vermeldet. Auf einer Skala von null bis 100 hat der Europa-Park die volle Punktzahl erreicht. Er ist damit Branchensieger unter den Themen- und Freizeitparks, so die Mitteilung.

Die Studie beleuchtete welche Unternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung als Spitzenreiter der voranschreitenden Digitalisierung gelten. Ausgezeichnet wurden die, die unter anderem durch innovative Technologien und eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur überzeugen, so die Mitteilung des Europa-Park. Dabei wurden insgesamt rund 15 000 Betriebe bewertet. In den Kategorien Digitalisierung, Technologie und Innovation legte die Studie sowohl Befragungen als auch zahlreiche Aussagen sowie Quellen aus digitalen Medien zugrunde.

Der Europa-Park arbeitet weiter an Projekten zur Digitalisierung

„Mit der Virtual-Reality-Attraktion ‚Yullbe‘setzte Mack One 2020 einen Meilenstein in der Entwicklung neuer Unterhaltungsformate“, heißt es in der Mitteilung. Auch bei „Eurosat Coastiality“ und „Alpenexpress Coastiality“ lassen sich virtuelle Welten erleben, kombiniert mit dem Gefühl der echten Achterbahnfahrt, teilt der Europa-Park mit.

Zudem nutze der Park zunehmend digitale Werkzeuge im Umgang und in der Kommunikation mit seinen Gästen. So könne man bereits seit 2016 mit der Europa-Park & Rulantica App unter anderem Tickets kaufen und interaktiv durch den Park navigieren. 2020 ist die App unter anderem mit Funktionen zur Besucherlenkung erweitert worden: Mit „Virtual Line“ können Wartezeit für bestimmte Attraktionen genutzt werden, indem man sich das nächste freie Zeitfenster per App reservieren. Bei „Voltron Charge“ entdecken App-Nutzer die neue Achterbahn in einem interaktiven Augmented Reality (AR) Erlebnis zu Hause im Wohnzimmer. Seit 2022 sammeln sich auf der eigenen Streaming-Plattform „Veejoy“ alle multimedialen Inhalte rund um den Europa-Park. Auch aktuell wird laut Mitteilung des Freizeitparks an zahlreichen weiteren Digitalisierungsprojekten vor und hinter den Kulissen gearbeitet.