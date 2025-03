Dietlinde Ellsässer kommt nach Ergenzingen: Ihr Programm ist „erotisch, schwäbisch, fesch“

1 Dietlinde Ellsässer kommt zu einer kabarettistischen Lesung nach Ergenzingen. Foto: www.fotograefinnen.de /Fany Fazii

Die Volkshochschule Rottenburg startet ins neue Semester. Weit mehr als 400 Kurse hat das Rottenburger VHS-Team allein in der Kernstadt im Programm, für die Außenstellen kommen mehr als 100 weitere Kurse hinzu.









Link kopiert



Für den Bereich Junge VHS freut sich Fachbereichsleiterin Alexandra Zimmerer in diesem Semester besonders, die in den Außenstellen bereits erfolgreich laufenden Eltern-Kind-Kurse nun auch in der Kernstadt anbieten zu können: Die Zwei- bis Vierjährigen können gemeinsam mit Mama oder Papa klettern, hüpfen, balancieren – Spiel und Spaß an der Bewegung stehen im Vordergrund. Kinder und Eltern erhalten vielfältige Spiel- und Bewegungsanregungen und lernen andere Eltern und Kinder kennen.