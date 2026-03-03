Dietingerin bei Carl Zeiss Jena: Steffi Schmid blickt trotz bitterem Wochenende positiv voraus

Die Dietingerin Steffi Schmid erlebte in der Frauen-Bundesliga einen bitteren Spieltag: Gegenüber unserer Redaktion äußert sie sich aber positiv über ihren Wechsel zu Carl Zeiss Jena.
Niederlagen gehören dazu, im Sport gleichermaßen wie im Leben. Für Steffi Schmid und ihre Teamkolleginnen bei Carl Zeiss Jena gab es am Wochenende eine der besonders bitteren Sorte: Beim 1. FC Nürnberg – ebenfalls im unteren Drittel der Tabelle beheimatet – setzte es ein 1:5. Außerdem blieb Schmid erst zum dritten Mal in dieser Saison über die 90 Minuten komplett auf der Bank.