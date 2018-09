Dietingen Zwei Freiwillige für eine "Giftprobe"

Dietingen-Gößlingen. Früh am Morgen ging es mit dem Bus in Richtung Steinhausen, um die dortige Wallfahrtskirche St. Peter und Paul, die den Zusatz "schönste Dorfkirche der Welt" hat, zu besichtigen. Anschließend ging die Reise weiter zur Ailinger Mühle.

Dort angekommen, galt es, die Mühle und die Herstellung der Produkte, besonders des Mehls aus regionalem Anbau, in einer Führung zu erfahren. Für einen Einkauf im Mühlenladen blieb ebenfalls noch genügend Zeit.

Zur Mittagszeit stand ein besonderes Ereignis auf dem Plan, nämlich das Rittermahl im Ritterkeller in Aulendorf. Schon beim Betreten der Gaststätte wurden die Besucher ins Mittelalter zurückversetzt. So galt es, die Hände in Rosenwasser zu waschen, sowie Verhaltensregeln und Sitten im Mittelalter kennenzulernen.