Dietingen Zusätzliche Kosten für Gemeinde

Zeitliche Überschneidungen

Häsler erläuterte die unglückliche Lage mit zeitlichen Überschneidungen. Während den Haushaltsberatungen hätten noch nicht alle Fakten vorgelegen. Kritisiert wurde Häsler auch für eine Äußerung während einer Infoveranstaltungen zum Seniorenprojekt. Großmündig verkündete er, dass "Geld keine Rolle spielt", weil das Land einen hohen Kostenanteil übernehme. Zu einem Zeitpunkt, als der Gemeinderat noch nicht informiert war.

Solch eine Aussage über die Köpfe der Ratskollegen hinweg sollte vermieden werden, mahnte Bürgermeister Frank Scholz an. Allerdings war er selbst nie anwesend. Er besuchte weder Infoveranstaltungen noch Bürgertische. Etwas befremdend daher, dass Gerhard Schneider ausschließlich die Informationspolitik von Irslingen anmahnte. Er hätte gerne mehr im Gemeinderat darüber erfahren, sagte er in Richtung Häsler. Häsler entschuldigte sich dafür. Schlussendlich zeigte sich Irslingen dankbar. Ihnen wurde der Gemeindeanteil einstimmig gewährt. Der Förderanteil umfasst ein Jahr. Darüber hinaus würden in den folgenden drei Jahren sowohl Unterhalts- als auch Personalkosten vom Land übernommen, sagte Häsler. Lobende Worte kamen von Hildegard Flaig, Alexander Ettwein und Bernd Kirholzer. Flaig hoffte, dass der Funke auf die anderen Ortsteile überfliege: "Wenn wir weiter gut leben wollen, müssen wir heute die Voraussetzungen dafür schaffen". Ettwein erkannte "die viele Arbeit, die dahinter steckt" an. Kirholzer nannte die Irslinger Initiative gar ein "Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft".

Sämtliche Alten- und Pflegeheime hätten eine "lange Warteliste" bei fehlendem Personal, berichtete er aus der täglichen beruflichen Erfahrung. Es sei eine soziale Pflichtaufgabe, den Aufenthalt zu Hause so lange wie möglich zu schaffen. Irslingen sollte daher als Pilotprojekt für die Gesamtgemeinde verstanden werden.