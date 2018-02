Die Frage, ob die Fasnacht nicht doch zur Winteraustreibung dienen könnte, stellte sich beim Narrenempfang im Rathaus in Dietingen der ein oder andere vor der winterlichen Kulisse, die sich bot. Traditionell trafen sich dort am Schmotzigen Hästräger der Narrenzünfte Dietingen, Irslingen und Böhringen zum Sturm auf das Rathaus und zur Regierungsübernahme. Das Team der Gemeindeverwaltung wartete jedoch ebenso traditionell mit einer Überraschung auf. Das "Outfit" der Mitarbeiter mit Bildern aller Zünfte der Gemeinde ließ so manchen schmunzeln: "Habt Ihr denn Eure eigene Narrenzunft gegründet?" "Wir arbeiten das ganze Jahr über für alle Bürger und Narren in unserer Gemeinde – und machen dies immer mit Humor", konterte "Zunftmeister" Frank Scholz, der zur symbolischen Schlüsselübergabe aufgefordert wurde. Foto: Barth