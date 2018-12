Dietingen Wissen und Glauben im Jubiläumsjahr

Im Eingangsbereich der Kirche gab es in den letzten Monaten des Jahres zudem noch bauliche Veränderungen. Es wurde eine neue Treppe gesetzt und ein barrierefreier Zugang geschaffen. Außerdem erfolgten Außenputzarbeiten im Bereich des Eingangs.

Im Jahr 2018 wurden die weitreichenden und in der Bürgerschaft umstrittenen Vorhaben, in der Dorfmitte ein neues katholisches Gemeindehaus zu bauen und das bisherige gegenüber dem Friedhof zu veräußern, bekräftigt. Im November regte der Böhringer Ortschafsrat mittels eines Empfehlungsbeschlusses an, die Gemeinde möge das Gebäude erwerben. In der darauf folgenden Gemeinderatssitzung wurde dieser Wunsch aus Böhringen im öffentlichen Teil aber noch nicht angesprochen.