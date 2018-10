Dietingen Wenn der Bauhof zweimal klingelt

Ab dem 75. Lebensjahr erfahren Geburtstagskinder in Dietingen eine besondere Ehrung. Sie erhalten Grußkarten der Gemeinde, zum 85. oder 95. Lebensjahr sogar ein kleines Geschenk, und sie können sich bei einem runden Geburtstag, ab dem 80. Lebensjahr, sogar auf den Besuch des Bürgermeisters freuen. Karten und Geschenke hingegen würden von einem Amtsboten übergeben.

So weit so gut, sollte man meinen, wenngleich die Anmerkung von Bettina Baur für den ersten Aufschrei im Gremium sorgte. Sie berichtete, dass sie zu Beginn ihrer Amtszeit als Ortsvorsteherin darum gebeten habe, die Jubilare in Vertretung von Bürgermeister Frank Scholz besuchen zu dürfen. "Das war nicht gewollt", sagte Baur. Worauf Scholz reagierte: Dass dies seine Aufgabe als Bürgermeister wäre. Und: "Darüber werden wir noch sprechen."

Für Gemeinderäte umso schmerzlicher, da Albert Scheible nun im Gremium berichtete, dass ein in Arbeitsklamotten bekleideter Bauhofmitarbeiter mit seinem Pritschenwagen schon zum zweiten Mal bei einem Jubilar vorfuhr, um die Präsente abzugeben. "Es wäre doch sehr viel angemessener gewesen, die Gratulation Frau Baur zu überlassen, so wie auch in den anderen Ortsteilen dies von den Ortsvorstehern übernommen wird", sagte Scheible.