Dietingen Welche Irslinger Bürger stellen sich am 26. Mai zur Wahl?

Vor fünf Jahren, bei der letzten Kommunalwahl, fehlte für den Irslinger Ortschaftsrat ein Kandidat. Diese Erfahrung sitzt Ortsvorsteher Klaus Häsler im Nacken. Er weiß um das große Engagement der Irslinger Bürger – aber stellen sie sich auch zur Wahl?

Vor zehn Jahren waren die Kandidatenlisten zur Ortschafts- und Gemeinderatswahl noch rappelvoll. Vor fünf Jahren dann der Schock. Die Liste war nicht vollständig. Aufrücker war Werner Seeburger. Zwar hatte er sich nicht zur Wahl aufstellen lassen, war aber von fünf Bürgern auf dem Wahlzettel notiert worden. Ähnlich erging es Karin Würtenberger. Sie wurde von vier Bürgern gewählt. Mit dem Tod von Klaus Dieterle rückte sie in das Ortsgremium auf. Karin Würtenberger möchte ihr Mandat fortsetzen und stellt sich daher am 26. Mai zur Wahl. Werner Seeburger und Sibylle Kammerer, die dem Rat zehn Jahre beisaß, stellen sich aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung.

Klaus Häsler lobte die kollegiale Arbeit im Ortschaftsrat, die durch konstruktive und harmonische Zusammenarbeit vieles auf die Beine stellen konnte. Er erinnerte an die "spektakuläre Ortschaftsratsitzung", die zusammen mit dem Ortschaftsrat Böhringen abgehalten wurde, um gegen die drohenden Schließungen der örtlichen Schulen ein Zeichen zu setzen. An die Maßnahmen für den brandgeschädigten Kindergarten, an die Beschaffung der neuen Bestuhlung und Tische für die Waidbachhalle, den Startschuss für das Seniorenprojekt und die Bemühungen um den Grüngutplatz. Darüber hin­aus: "Wir haben viele kleine Aktionen durchgeführt, die nicht immer in der Öffentlichkeit ihre Aufmerksamkeit suchten, aber immer das Bürgerwohl vor Augen hatten."