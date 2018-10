Dietingen Weiden sichern Ufer

Der naturnahe Bachverlauf nahe der Schwarzenbachhalle wurde im Bereich der angrenzenden Brücke befestigt. Dabei wurde eine sogenannte "Spreitlage" gewählt, bei der Weidenstöcklinge ein Weidengeflecht bilden, das in der Folge für Stabilität sorgt und einen Geländeabrutsch vermeidet. Die Bepflanzung sorgt dafür, dass die Befestigung nicht unterspült wird und sich das natürliche Material nach und nach verdichtet.

Von der Planung bis zur Ausführung ging ein vergleichsweise langer Zeitraum vorüber, da aufwändige umweltschutzrechtliche Abstimmungen erforderlich und die Schonzeiten für unterschiedliche Kleinstlebewesen zu berücksichtigen waren. So verblieb nur ein kurzer Bauzeitraum, der eingehalten werden musste. Da die Ufersicherungsmaßnahme als einen Eingriff in ein Biotop zu werten war, wurde im Gegenzug eine Ausgleichsmaßnahme notwendig, die in Abstimmung und mit Unterstützung des Anglervereins beim Fischweiher in Maria Hochheim in Form einer Grabenaufwertung umgesetzt wird.