Dietingen-Irslingen. "Irslingen hat Zukunft! Gut leben und wohnen im Alter": Die Initiatoren des Seniorenkonzepts weisen auf einen Informationsabend hin, der am Freitag, 26. Oktober, um 18.30 Uhr im Mehrzweckraum der Waidbachhalle beginnt. Sie wollen über den derzeitigen Stand berichten sowie die Projekte bekanntgeben, die dieses Jahr noch stattfinden. Ferner wird über die anonyme Bürgerbefragung, die als nächstes vorgesehen ist, informiert. Diese Befragung richtet sich an alle und soll ein Gesamtbild der Bedürfnisse und Erwartungen der Bevölkerung ermitteln. Der Infoabend ist nicht nur für Senioren interessant, sondern für alle Altersgruppen, die sich für ein gutes Leben in Irslingen stark machen wollen, merken die Initiatoren an.