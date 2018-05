Dietingen Warum zeitnah, wenn es anders geht

Die Chance, das Mesnerhaus zu retten, sollte genutzt werden, begründeten sie ihre Zustimmung. Das war vor vier Jahren. Doch noch waren nicht alle Hürden überwunden. Lediglich ein Landwirt ist privilegiert, die Fläche um das Ensemble zu nutzen. Für die Genehmigung einer Reithalle musste ein Sondernutzungsgebiet ausgewiesen werden. Sprich, die Gemeinde Dietingen musste tätig werden. Zumindest öffentlich geschah jedoch nichts. Jegliche Anfragen der Gemeinderäte oder des Fördervereins wurden mir der immer gleichen Antwort zurückgewiesen: Für das weitere Verfahren fehle es an Unterlagen. Den Planentwurf des Investors bekam der Gemeinderat nie zu Gesicht.

Parallel gingen die Bemühungen der Familie Scheidel weiter. Ein Gutachter wurde beauftragt, der die Substanz und Standfestigkeit des Mesnerhauses prüfen sollte. Schon damals wurde gewarnt, mit der Sanierung zeitnah zu beginnen. Da über einen langen Zeitraum nichts geschah, war ein zweites Gutachten notwendig. Auch hier nahm die Familie Scheidel wieder Geld in die Hand und beauftragte den Gutachter erneut. Mit dem Ergebnis, dass das Mesnerhaus keinen weiteren Winter mehr überstehe. Das war vor einem halben Jahr.

Heftige Wortwechsel

In der Mai-Sitzung des Gemeinderats kam Maria Hochheim erstmals auf die Tagesordnung. Das lange Zurückhalten von Informationen hatte ihre Folgen. Fast eine Stunde lang kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Gemeinderäten und einer Anwältin, die sich Bürgermeister Frank Scholz an die Seite stellte.

Sie wollte die Vergangenheit unbedingt ruhen lassen und unterbreitete den Räten die jetzt notwendigen Maßnahmen. Darüber hinaus sei ein weiterer Investor für das Mesnerhaus gefunden worden, für den kein Sondernutzungsgebiet ausgewiesen werden müsse. Gemeinderäte waren empört.

Sechs Jahre sei die Familie Scheidel hingehalten worden, und werde nun sicher nicht aus dem Rennen geworfen. Für die Anwältin ein unerhebliches Argument. Das Ratsgremium habe allein die öffentlichen Belange zu beachten. Und eine moderne Reitanlage in unmittelbarer Umgebung zum denkmalgeschützten Ensemble widerspreche dem öffentlichen Interesse.

Klemens Schmid, dem der Planentwurf erst kurz vor dem Sitzungstermin bekannt wurde, untermauerte die Argumente der Rechtsanwältin und nannte das Arrangement "undenkbar".

Dennoch mahnte die Anwältin, die Entscheidung so schnell wie möglich herbeizuführen. Der neue Investor könne wieder abspringen, und der Familie Scheidel gehe die Geduld aus. Ein Durchführungsvertrag sei nicht, wie bislang gefordert, notwendig. Vielmehr müsse ein Austausch zwischen dem neuen Investor und dem bisherigen Eigentümer stattfinden, und bei der Familie Scheidel müsse nachrecherchiert werden, ob die Reitanlage abgerückt vom Mesnerhaus und im ­historischen Stil errichtet werden könnte.

Für Gemeinderäte die er­sten sachlichen Argumente, lobte Ferdinand von Bissingen die Anwältin.

Digeser spricht Klartext

Die Scheidels fehlten in den Zuschauerrängen. Sie feierten den 21. Geburtstag ihrer Tochter. Eben jener Tochter, der sie den Traum von einer Reitanlage auf Maria Hochheim seit sechs Jahren erfüllen möchten. Anwesend war aber Josef Digeser, der Eigentümer der Pilgerstätte. Gefragt wurde er nicht. Dabei hätte er entscheidend zur Klärung beitragen können. Wobei auch Bürgermeister Frank Scholz die Fakten kennen sollte.

Ihm habe er seine Entscheidung mehrmals mitgeteilt, sagte Digeser. Er und die Erbengemeinschaft hätten der Familie Scheidel den Verkauf des Anwesens versprochen. "Und dabei bleibe ich." Und: "Ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie es nicht bekommen würde. Ich bedauere, dass der Bürgermeister die Angelegenheit solange verschleppt hat."

Die Gemeinderatsfraktion jedenfalls unterbrach die Sitzung und kam mit Anträgen zurück. Sie beantragte, dass die Gemeindeverwaltung den Erschließungsaufwand ermitteln und eine Kostenübernahmevereinbarung erstellen solle. Dies wären Aufgaben der Gemeinde, damit der Aufstellungsbeschluss eingeleitet werden könnte. Darüber hin­aus sollte der Austausch mit beiden Investoren gesucht werden.

"Wir sind für alles offen", sagt Katharina Scheidel. Der Plan sieht derzeit einen Abstand zum Mesnerhaus von 20 Metern und einen Abstand zur Kapelle von 40 Metern vor. Aber dabei handele es sich nur um einen Entwurf, den die Gemeinderäte in alle Richtungen verändern könnten. Eben diese Betrachtung hätten sie sich schon lange gewünscht, sagte sie. Auch einer Reitanlage im historischen Stil würden sie offen gegenüberstehen.

In der nächsten Gemeinderatssitzung, also am Montag, 18. Juni, sollen die von der Gemeinderatsfraktion beantragten Aufgaben von der Gemeindeverwaltung vorgelegt werden.