Dietingen Vogelleben im Bild

Die Erwachsenenbildung geht den Fragen nach: "Wie geht es den Vögeln vor Ort? Wie verändern sich die Lebensbedingungen? Was können wir tun? Warum klagen etliche Tierfreunde, dass ihre Futterhäuser wenig besucht sind. Neben der Fotopräsentation wird es auch eine Feedback-Runde zur Vogelfütterung und zur Sommerblumenaktion 2018 geben.

Etwa 150 Schnappschüsse rund um die Futterstellen in Dietingen zeigen die Vogelvielfalt mitten im Dorf, wenn Vögel gute Lebensbedingungen vorfinden. Sie zeigen aber auch, in der Beobachtung seit 2016 im Jahresvergleich, dass die Artenvielfalt und die Zahl der Vögel an den Futterstellen und in der freien Natur um Dietingen deutlich abnimmt.

Sommerflieder soll Lebensbedingungen der Vögel verbessern