Dietingen Viele Fragen für ein kleines Dorf

Als profunder Kenner der Historie der Landschaft am Oberen Neckar wird er die Geschichte von Dorf und Kirche der kleinen Ortschaft Gößlingen in den größeren historischen Rahmen einordnen. Welche Rolle spielten die Grafen von Sulz, die in Rottweil über mehrere Jahrhunderte dem Kaiserlichen Hofgericht vorstanden, für die Entwicklung des Dorfes? Wie eng waren deren Beziehungen zum Kloster Alpirsbach, so dass sie 1354 das ganze Dorf Gößlingen für eine recht geringe Summe an das Kloster verkauften? In welchem Zusammenhang stehen die Umbaumaßnahmen in Gößlingen, die 1518 ihren Abschluss fanden, zur Baugeschichte des Klosters im Schwarzwald. Warum ist Gößlingen katholisch geblieben, nachdem Kloster Alpirsbach und alle seine Besitzungen 1534 unter die Hoheit der Herzöge von Württemberg gefallen war? Dorf und Kirche von Gößlingen bieten mehr als genug Fragen für einen abendfüllenden Vortrag.