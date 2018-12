Dietingen Viel Spaß bei einer Sportolympiade

Dietingen. Durch das Programm führten gekonnt die charmanten Moderatorinnen Lena, Ronja, Klara und Luisa. Zu Beginn brachten die Übungsleiter mit einem Tanz das bestens gelaunte Publikum gleich in Bewegung, in dem sie die Anwesenden zum Mitmachen animierten. Dann waren die Turnkinder an der Reihe. In den zurückliegenden Wochen hatten sie mit ihren Übungsleitern ein unterhaltsames Programm einstudiert.

Unter der Leitung von Sabine Ettwein und Nadja Näger eröffnete die Geräteturngruppe das Programm. Anschließend waren die Bambini an der Reihe. Angeleitet werden sie von der Übungsleiterin Birgit Merz. Auch die Kinder des Eltern-Kind-Turnens, angeleitet durch Viktoria Skok und Kamilla Gondor, hatten einen temperamentvollen Auftritt. Bei flotter Musik turnte die Mittwochsturngruppe unter der Leitung von Petra Schnell, Jana Forstner und Simone Kies an Schwebebalken, Stufenbarren und Ka­sten.

Als Schlümpfe verkleidet waren die Kinder der Leichtathletik-Gruppe, die von Julia und Lilli Schmitt, Ernst Krebs und Marcel Walter trainiert wird. Die "Schlümpfe" hatten ihren Spaß bei einer Sportolympiade mit Springen, Rennen und Staffellauf. Ganz nach dem Motto turnte, hüpfte und tanzte die quirlige Kinderschar über die Bühne. Handstand, Purzelbäume oder gar Radwende – alles musste im Vorfeld geübt und trainiert werden.