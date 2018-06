Dietingen Unfall: Motorradfahrerin prallt auf Baum

Die Frau kam kurz vor 12 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg Richtung Talhausen in einer scharfen Linkskurve mit ihrer Maschine nach rechts von der Straße ab. Sie prallte gegen einen Baum.

Als ihr voraus fahrender Begleiter die 54-Jährige nicht mehr sah, kehrte er um und fand sie schwerverletzt, jedoch ansprechbar, am Abhang liegend vor.

Die Feuerwehr musste den Rettungsdienst aufgrund der Lage der Gestürzten unterstützen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein umliegendes Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.