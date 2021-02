Umzug am Schmotzigen mal anders: Eine Böhringer Hexe, ein närrisch geschmücktes Bäumchen, eine Lautsprecheranlage, aus der der Böhringer Narrenmarsch erklang – und das alles auf einem Traktoranhänger. Das närrische Gespann fuhr am Schmotzigen durch den ganzen Ort und brachte im Rahmen des Erlaubten ein wenig Stimmung in den Flecken. Foto: kw