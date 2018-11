Dietingen "Über unserem Leistungsvermögen"

Eine ordentliche Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt trägt der Verwaltungshaushalt dennoch bei. Gegenüber dem Vorjahr sogar leicht verbessert von 480 000 auf 500 000 Euro. Den Rest zum Investitionsvolumen generiert die Gemeinde aus Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken in Höhe von 620 000 Euro, aus Einnahmen aus Veräußerungen von Gewerbegrundstücken in Höhe von 200 000 Euro, aus Zuschüssen in Höhe von 54 000 Euro und einer Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 862 000 Euro. Eine Kreditaufnahme sei nicht notwendig, sagte Scholz.