Dietingen "Tür und Fenster" zum Jubiläum

Der Künstlergruppe gehören hauptsächlich Künstler aus Dietingen und der Teilorte sowie Schüler der Kunstschule Hohenstein oder Künstlerfreunde an.

Viele namhafte Künstler der Kunstgeschichte, aber auch Schriftsteller und Literaten haben Türen und Fenster in ihren Werken zum Thema gemacht. Fenster sind in der Kunst über all die Jahrhunderte immer wieder Gegenstand großer Maler. Ja, sie haben eine lange Geschichte in der Kunst vorzuweisen und stehen vor allem als Trennung zwischen Innen und Außen, aber auch zwischen Wirklichkeit und Illusion, oder realer und virtueller Welt.

Man darf also auf die Arbeiten der Künstlergruppe einmal mehr gespannt sein. Die Vernissage zum Jubiläum beginnt am Sonntag, 2. Dezember, um 10.30 Uhr. Bürgermeister Frank Scholz wird die Gäste begrüßen, Birgit Krautheimer in die Ausstellung einführen. Für den musikalischen Rahmen sorgt Ulrich Holweger auf der Gitarre.

Die Ausstellung ist bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 9. Dezember, ist die Ausstellung von 10 bis 16 Uhr geöffnet.