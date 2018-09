Dietingen Test von moderneren Leuchten in Böhringen und Irslingen

Vor der Sitzung, die an diesem Abend im Böhringer Rathaus stattfand, besichtigte das Gremium eine Teststrecke mit LED-Beleuchtungskonzepten im Bereich der Knuppertstraße und der Hauptstraße. Dabei wurden die Beleuchtungstechniken durch den Energiemanager der Gemeinde, Siegfried Bihl, vorgestellt.

Die Gesamtgemeinde verfüge über etwa 900 Straßenlampen. Mehr als die Hälfte hiervon seien in den vergangenen Jahren mit Na­triumdampf- lampen ausgerü­stet worden. Die LED-Technik sei aufgrund der fortschreitenden technischen Entwicklung bisher nicht eingesetzt worden.

Zweiter Ortsteil darf ran

Für die neue Technologie könnten zwar Fördermittel erlangt werden, jedoch könnten die neuen Leuchtköpfe in Zukunft nicht mehr in Eigenlei­stung durch Gemeindemitarbeiter installiert werden, wie dies in der Vergangenheit der Fall gewesen sei. Dies verteuere eine Umrüstung.

Die Ratsmitglieder waren sich schließlich einig, dass eine weitere Teststrecke in Irslingen eingerichtet werden soll. In der Folge werden die Ortschaftsräte Irslingen und Böhringen Empfehlungen erarbeiten, ob die bisher festgelegten Leuchtköpfe und Leuchtmittel oder LED-Technikvarianten in den beiden Ortsteilen zukünftig beschafft werden sollen. Weitere Ortsteile könnten folgen.

Der Bauausschuss des Gemeinderats erteilte das baurechtliche Einvernehmen für etliche Bauvorhaben. Darunter befand sich der Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in der Langen Gasse in Dietingen. Allerdings hier mit der Vorgabe, dass von Behördenseite darauf hinzuwirken sei, dass das Bauvorhaben zwei anstatt der drei vorgesehenen Wohneinheiten erhalte und ein Satteldach bekomme.

Vor Ort am 20. Oktober

Der Bauausschuss verständigte sich darauf, am Samstag, 20. Oktober, vormittags einen Besichtigungstermin der Sanierungsstrecken für die Tiefbaumaßnahmen und die Feldwegesanierung der kommenden Jahre anzubieten.