Dietingen Stühle ein Thema der Sitzung

Die Anzahl der Tische und Stühle wurde dem Bestuhlungsplan der Halle angeglichen. Ausgehend von einer aufgebauten Bühne wären in der Halle maximal 324 Personen zugelassen. Somit müssten 324 Stühle und 54 Tische angeschafft werden. Notwendig wären darüber hinaus 60 weitere Stühle für die Musiker. Zusammen also 384 Stühle mit grauer Polsterung, gab der Ortschaftsrat die Empfehlung an den Dietinger Gemeinderat weiter.

Doch nicht nur über Stühle und Tische wurde während der Sitzung gesprochen. Auf dem Friedhof in Irslingen stehen einige Veränderungen an. Wie die geplanten Sarggrasgräber angelegt werden, muss für die Gesamtgemeinde, also auch für den Irslinger Friedhof, im Gemeinderat noch entschieden werden.

Die Anordnung der neu anzulegenden Wahlgräber hingegen steht fest. Sie entstehen nach dem Abräumen der bisherigen Grabreihen am unteren Friedhofseingang. Aufgrund der erforderlichen 1,60 Meter breiten Baggergasse allerdings nicht drei, sondern nur zwei Reihen, informierte Ortsvorsteher Klaus Häsler.