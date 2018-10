Dietingen Starke Männer zuhauf

Unter den Festbesuchern fanden sich viele Floriansjünger aus benachbarten Abteilungen. Man besucht sich ja gegenseitig bei den Festivitäten. Schon in den frühen Morgenstunden ging es in der Halle rund. Das Küchenpersonal startete rechtzeitig mit den Vorbereitungen. Um 11.30 Uhr war dann alles gerichtet.

Am Nachmittag feierte das Vororchester des Musikvereins seine Premiere. Ein Wettziehen an der Seilwinde des Feuerwehrautos war die Attraktion im Außenbereich. Sowohl einzeln als auch in Gruppen stellten die Teilnehmer ihre Kraft unter Beweis. Die Jugendfeuerwehr beschäftigte die jüngeren Besucher mit lustigen Spielen.