Im Rahmen der TVD-Nikolausfeier fand die Vergabe der Sportabzeichen an Schüler und Erwachsene in der Dietinger Graf-Gerold-Halle statt. 126 Schüler und 17 Erwachsene erhielten von Ernst Krebs, Prüfer für das deutsche Sportabzeichen, ihre Urkunden und Abzeichen überreicht. In der Kooperation Schule und Verein wurde im Zuge der Bundesjugendspiele in den Schulen in Böhringen, Dietingen und Irslingen eine stattliche Anzahl von Sportabzeichen erreicht. Auch gab es Familien-Urkunden, hier haben Mama, Papa oder Opa mit ihren Kindern und Enkeln zusammen das Sportabzeichen abgelegt. Foto: Ober