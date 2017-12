Dietingen Sind alle Vögel da?

Die Wintergartenvogelzählung soll vom 5. bis 7. Januar erfolgen. Es wird eine Bestandsaufnahme angestrebt. Die Meldebögen können bei Albert Scheible, Bernburgstraße 14, oder bei einer Veranstaltung am 10. Januar in Zehntscheuer abgegeben werden.

In den Bogen sollten laut Mitteilung die Zahl der beobachteten Vögel eingetragen werden. Die Beobachtung dauere eine Stunde an einem der Zähltage. Es wird gebeten, Doppelt-Zählungen zu vermeiden. Wichtig sei, die Zählstunde mit Datum und Uhrzeit zu notieren. Ebenso den Beobachtungsort: im Dorf oder in der Stadt, im Außenbezirk oder in der Innenstadt, beim Aussiedlerhof oder am Einzelhaus abseits oder in einer geschlossenen Siedlung.

Weitere Informationen: www.Stunde der Wintervoegel.de Telefon 0800/11 571 15 oder bei Siegfried Harr, Telefon 0741/26 95 22 01