Dietingen Seniorenkonzept:Dank und ein weiterer Ausblick

Dietingen-Irslingen. Bei der Teilnahme an den Bürgertischen und darüber hinaus beim Umsetzten von niederschwelligen Angeboten sind die Initiatoren auf eine große Resonanz gestoßen. Sie bedanken sich bei allen, die sich für eine lebendige Gemeinschaft in Irslingen stark machen und sich engagieren.

Momentan bereiten die Initiatoren einen Antrag auf Fördermittel beim Förderprogramm Quartiersimpulse vor. Damit werden größere und finanzierungsaufwendige Maßnahmen erst möglich. Dies hat allerdings zur Folge, dass sich die Bürgerbefragung um einige Monate verzögert, da diese nicht vor der Bewilligung stattfinden soll.

Für diese Verzögerung bieten die Organisatoren um Verständnis. Es sei aber versichert, dass die Arbeit im Hintergrund auf Hochtouren weitergehe. Zwischenzeitlich laden sie zu einem runden Tisch am Dienstag, 22. Januar, 19.30 Uhr, im Sportheim ein. Die Einladung richtet sich an die Vereinsvorstände, an Bürger, die sich bereits engagieren sowie an alle, die neugierig geworden sind und mitwirken möchten. Weitere Aktionen und Projekte sollen anvisiert werden. Austausch, Diskussion und Ideensammlung seien erwünscht. Das Alter spiele keine Rolle, es sollen sich alle angesprochen fühlen, denen eine gute Zukunft in Irslingen eine Herzensangelegenheit sei.