Der Irslinger Kirchengemeinderat und das Kindergartenteam hatten am Namenstag des Kirchen- und Kindergartenpatrons St. Martin zu einem Rundgang im Kindergarten eingeladen. Eltern und Interessierte waren gekommen, um die sanierten Räume, die nach dem Brand am 14. Dezember 2017 unbrauchbar geworden waren, in Augenschein zu nehmen. Eine intensive Sanierung, vor allem der elektrischen Anlage, war notwendig, erläuterte die stellvertretende Vorsitzende, Regina Lino Roeßle. Pfarrer Albrecht Zepf segnete die Räume, während die Kinder Fürbitten vortrugen. Bei einem Glas Sekt konnten sich die Besucher informieren und miteinander ins Gespräch kommen. Nun wünschen alle, dass der Kindergartenalltag in ruhigen Bahnen verläuft, Kinder und Erzieherinnen eine schöne Zeit in den renovierten Räumen haben. Foto: Keller