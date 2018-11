Dietingen Schlagwerk setzt bleibende Akzente

Zuhörer, die das Musical "König der Löwen" bereits live erleben durften, wurden beim Medley "The Lion King" an ihren Besuch im Hamburger Hafen erinnert. Danach folgten "Baba Yetu" ("Unser Vater" auf Swahili) sowie "Egyptischer Marsch" von Johann Strauss Sohn.

Die Gäste aus Bochingen mit ihrem Dirigenten Thomas Zacharias präsentierten aus ihrem Repertoire ein recht anspruchsvolles Solostück für Xylophon ("Csardas") sowie den Frohsinn und gute Laune verbreitenden "Can Can" aus der Operette "Orpheus in der Unterwelt" von Jacques Offenbach. Bei diesem Stück richteten sich die Blicke der Besucher aber mehr auf die vier Tanzmädchen der Bochinger Zunft. Diese zeigten dazu trotz beengter Platzverhältnisse eine gelungene Choreographie.

Der musikalische Höhepunkt im Gästeprogramm war das Stück "Fate Of The Gods" von Steven Reinecke, das auf Sagen zu den nordischen Göttern basiert.

Zum Auftakt des Konzerts hatte die gemeinsame Jugendkapelle der Gemeinde Dietingen, ebenfalls unter Leitung von Mager, Kostproben ihres derzeitigen Leistungsstand gegeben. Für ihren Auftritt mit der "South African Suite" und dem Zulu-Lied "Siyahamba" erhielten die Nachwuchsmusiker als Dankeschön und ebenso als Ansporn für weiteres zielstrebiges Proben reichlich Applaus.