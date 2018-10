Dietingen. Das Schlachtfest der Feuerwehr-Abteilung Dietingen beginnt am Sonntag, 14. Oktober, um 10 Uhr in die Graf-Gerold-Halle. Zum Mittagessen gegen 11.30 Uhr werden Schlachtplattenspezialitäten angeboten. Das Rahmenprogramm besteht aus einem Wettziehen in Einzel- und Gruppenwertung, wobei das stärkste Team alle zwei Stunden bekanntgegeben wird und einen Preis erhält. Außerdem tritt das neugegründete Vororchester, die "Happy Tones", auf. Für die jungen Besucher werden Spiele von der Jugendfeuerwehr und Kinderschminken angeboten.