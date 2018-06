Dietingen Rückzug von Maria Hochheim kundgetan

Dietingen (ans). In der vorhergehenden Gemeinderatssitzung wurde Bürgermeister Frank Scholz von der "Dietinger Fraktion" beauftragt, den Erschließungsaufwand und die Kostenübernahmevereinbarung des Vorhabens zu ermitteln und die Zahlen dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung vorzulegen. Indes war "Maria Hochheim" unter den Tagesordnungspunkten am Montag nicht zu finden. In der Bauausschusssitzung vor dem Gemeinderat informierte Scholz unter Punkt "Verschiedenes", dass ihn kurz vor der Sitzung ein Schreiben der Familie Scheidel erreicht habe, mit dem sie sich aus dem Projekt verabschiedet hätte. Auf die Nachfrage im Gemeinderat von Klaus Häsler, der die Ankündigung nicht unkommentiert hinnehmen wollte, erläuterte Scholz, dass ihm die Zeit gefehlt habe, das Schreiben ausführlich zu studieren. Es also nur "querlesen" konnte. Daher bat er, die nähere Betrachtung zu verschieben. Auf jeden Fall stellt sich somit weiter die Frage nach der Zukunft des alten Mesnerhauses.