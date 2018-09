Die Mutter-Kind-Gruppe hatte für den Kinderflohmarkt in der Dietinger Graf-Gerold-Halle rund 60 Verkäufer von Artikeln mobilisieren können, die alles erdenkliche Zubehör ums Kind, von Bekleidung über Spielsachen bis zu Zubehör wie Kindersitzen fürs Auto oder Kinderfahrräder anboten. Laut Yvonne Dull-Paduch von der Mutter-Kind-Gruppe wird der Erlös zusammen mit dem Erlös des im Februar diesen Jahres veranstalteten Kinderflohmarkts gespendet. Wofür genau, stehe im Moment noch nicht fest. Aber in der Vergangenheit wurden schon Hilfsprojekte in Afrika oder die Klinik in Villingen unterstützt, die das Geld in einen "Raum der Stille" investierte, in dem Eltern von ihren todkranken Kindern Abschied nehmen können. Foto: Riedlinger