Dietingen Rauch und Glut: Feuerwehr im Kindergarten

Dietingen-Irslingen (apf). Die Gesamtwehr Dietingen mit ihren fünf Abteilungen wird alarmiert – automatisch kommt zusätzlich Hilfe aus Rottweil: drei Fahrzeuge, eines mit Drehleiter, und 13 Mann.

Die meisten der 35 Kinder sind bereits daheim. Fünf, die um 12.45 Uhr noch im Gebäude waren, werden in die benachbarte Grundschule evakuiert und zeitnah von ihren Eltern abgeholt.

Was war passiert? Die Einsatzkräfte um Gesamtkommandant Dominik Weißer und Stadtbrandmeister Frank Müller räumen als Möglichkeit ein, dass ein Blitzschlag in der Nacht im benachbarten Gemeindehaus Ursache der Malaise sein könnte. Schwe­ster Ursula hat am Morgen Probleme mit der Elektrik festgestellt, so ging das Telefon nicht mehr. Gleiche Pro­bleme betrafen den Kindergarten.