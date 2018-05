Dietingen Querungshilfen werden teurer als geplant

Wie auch andere Gemeinden brachte die gute Auftragslage der Bauunternehmen die Entscheidungsträger in die Bredouille. "Durch den überhitzten Markt erhöht sich die Maßnahme in Dietingen im Vergleich zum Ansatz im Haushaltsplan um fast das Doppelte von 250 000 Euro auf 414 500 Euro", informierte Kämmerer Christian Kiesel. Die Erhöhung stehe, zumindest für die Querungshilfe in Dietingen-Mitte, aber auch im Zusammenhang mit der Planung, sagte Bürgermeister Frank Scholz.

Um Platz für die Querungshilfe zu schaffen, musste die Bushaltestelle deutlich verschoben werden (Mehrkosten von 30 000 Euro). Zusätzlich fallen Arbeiten für die Kanalauswechslung in Höhe von 28 000 Euro an, Gehwegpfla­sterung in Höhe von 20 000 Euro, Pflanzarbeiten in Höhe von 16 000 Euro und für den Begleitweg 21 000 Euro. Insgesamt dehne sich die Maßnahme auf etwa 100 Meter aus, ergänzte Wilfried Baiker vom Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro, der die Submissionsergebnisse vorlegte.

Der günstigste Anbieter, die Firma Stumpp aus Balingen, habe sich aufgrund der hohen Kosten bereit erklärt, die Aufhebung der Ausschreibung zu akzeptieren, sagte Scholz. Allerdings sei nicht davon auszugehen, mit einer späteren Ausschreibung, etwa im Herbst oder nächsten Frühjahr, ein besseres Ergebnis zu erzielen.