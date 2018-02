Dietingen Plötzlich geht die Sonne im Münster auf

Bei der Inaugenscheinnahme des gelungen renovierten Kirchenraums erinnerte der Architekt, dass am Anfang seiner Arbeit eine aufwendige Bauanalyse gestanden hatte. Der schadhaften Bausubstanz, den verschiedenen stilistischen Sanierungsepochen und unterschiedlichen Materialen auf die Spur zu gehen und daraus ein schlüssiges Sanierungskonzept zu entwickeln, an dem sich nachher alle Beteiligten orientieren können, habe Mut, Energie und Kreativität verlangt. Unvorhersehbares war in das begrenzte Budget einzuplanen, und es war klar, dass sich jeder ausführende Künstler und Handwerker dem Spannungsfeld des künstlerisch Machbaren und dem Finanzierbaren aussetzen musste.

Beim Rundgang wurden die Intensionen für die grundlegenden Veränderungen beleuchtet. Wie die Öffnung und Heranführung des Altars im Chorraum, die bautechnischen Hintergründe bei der Aufhellung der Gestaltung der Raumschale, die Herausforderungen bei der Sanierung der Altäre und religiösen Kunst im Kirchengebäude sowie die Neugestaltung der Bestuhlung und der Fußböden.

Verborgenes wird sichtbar

Neuland war zu betreten bei der Ausleuchtung des Mün­sters mit LED-Strahlern, um unauffällig und ohne Schatten das sichtbar zu machen, was bisher im Verborgenen lag. Erfreulich, dass die Peterskirche in Rom dieses Beispiel nachahme.

Anschaulich erläuterte der Architekt die Unwegsamkeiten bei der Bauausführung bezüglich der Bausubstanz. So mussten schadhafte Rippen des gotischen Deckengewölbes gesichert und permanent experimentiert werden, wie alte Baumaterialien, Lackschichten oder Bodenversiegelungen in den Zustand überführt werden konnten, den der Betrachter heute als ästhetisch gelungen empfinde.

Es ist ebenso gelungen, Fundstücke von der Bühne neu in Szene zu setzen und die früheren Formationen aufzuwerten.

Von den Teilnehmern wurden aber auch Schwachstellen erkannt und angesprochen. Der Gesamtbauleiter beantwortete laienverständlich die Fragen und nahm Anregungen aus dem Teilnehmerkreis auf. Die Faszination kam wie folgt zum Ausdruck: "Im Chorraum fühle ich mich unter einem Sternenhimmel."

Weitere Eindrücke lauteten: Apostelaltar und Marienaltar mit wiederbelebter Goldfassung rückten jetzt als Blickfang ins Auge. Die Weite des Raumes im warmen, verdeckten Licht ohne Strahlereffekte sei eine Augenweide. Die Pfarrgemeinde habe eine Sternstunde gehabt, als sie das Projekt Stefan Blum übertragen hatte.

Weitere Führung im Mai

Die Erwachsenenbildung Dietingen konnte zum Ende des abendlichen Kirchgangs Stefan Blum eine weitere Führung entlocken, weil die Nachfrage so groß war. Diese wird voraussichtlich in der zweiten Maihälfte stattfinden.

Da Architekt Blum die Gesamtleitung für die Sanierung der Kapelle und des Mesnerhauses in Maria Hochheim hat, erhoffen die Dietinger Teilnehmer der Führung, dass er mit seinem diplomatischen Geschick in der Lage sei, dafür zu sorgen, dass der seit Jahren währende Stillstand im Genehmigungsverfahren überwunden werden könne und das Mesnerhaus vor dem Verfall noch zu retten sei.