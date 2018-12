Dietingen Peter Nikol sagt musikalisch Servus

Nach diesem Auftritt legt der Vollblutmusiker aus Deilingen bei der Böhringer Harmonie nach 25 Jahren erfolgreicher Arbeit den Taktstock nieder. Deshalb ist dieses Musikkonzert am Sonntag, den 16. Dezember 2018, etwas Besonderes: für den Dirigenten, für die Musiker – und für die Zuhörer.

In der Halle schwingt an diesem Nachmittag bei den dargebotenen Melodien zweifelsohne eine große Portion Wehmut mit. Schon längere Zeit hatte Nikol diesen Schritt angekündigt.

Zu seinem Abschiedskonzert hat der Vollblutmusiker ein ansprechendes und höchst interessantes Programm zusammengestellt. Aufgeführt werden Werke, zu denen der musikalische Leiter während seiner Böhringer Zeit eine besondere Beziehung hatte. Die Zuhörer dürfen sich auf einen bunten Querschnitt bekannter Blasmusikkompositionen aus mehreren Stilrichtungen freuen. Dazu zählen die Ouvertüre "Dichter und Bauer" von Franz von Suppé und das Konzertwerk "La Storia" von Jacob de Haan. Im Porträt des bekannten Filmmusikkomponisten Henry Mancini lassen die Böhringer Musiker Erinnerungen an grandiose Kinostreifen aufleben. Auch die moderne Unterhaltungsmusik mit Abstecher in die Musical-Szene ("Selections from The Musical Phantom of The Opera"), in die folkloristische Tanzmusik ("Lord of The Dance") und in die deutsche Pop-Landschaft ("Pur in Concert") kommt nicht zu kurz.