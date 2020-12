Dietingen Pechschwarze Wolke bestätigt die Alarm-Annahme

Dietingen. Zu einem Kaminbrand kam es am Sonntag in der Hohensteinstraße in Dietingen. Die Feuerwehr Dietingen wurde um 11.19 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen vor Ort bestätigte eine pechschwarze Rauchwolke aus dem Kamin an dem betroffenen älteren Bauernhaus die Annahme, dass es sich um einen Kaminbrand handelt.