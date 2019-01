Dietingen Ortschaftsrat sogar jederzeit möglich

Dietingen-Gößlingen. Die spontane Einladung von Bürgermeister Frank Scholz zeigte große Wirkung. Das Gasthaus Krone in Gößlingen war bis auf wenige Plätze besetzt. Und die Bürger wurden nicht enttäuscht. Scholz gelang ein kurzweiliger und interessanter Abend, den die Anwesenden in entspannter, freundlicher Atmosphäre zum regen Meinungsaustausch nutzten.

Freilich wäre der Bürgermeister auch häufiger willkommen. Zuletzt lud Scholz vor der Bürgermeisterwahl zum Gespräch, erwähnte ein Bürger. Also vor zweieinhalb Jahren. Gerade Gößlingen braucht die Nähe zur Verwaltungsspitze. Als einziger Ortsteil fehlt in Gößlingen ein Ortschaftsrat. Ihn so kurz vor den Kommunalwahlen im Mai auf die Beine zu stellen, sei zu spät, erwiderte Scholz auf Nachfrage der Bürger.

Allerdings müssen die Gößlinger für eine Gründung nicht bis zur nächsten Kommunalwahl 2024 warten. Ein Ortsgremium kann jederzeit ins Leben gerufen werden. Auch mit nur vier Sitzen. Scholz verneinte dies. Aber der Dietinger Gemeinderat könnte die Hauptsatzung der Gemeinde entsprechend anpassen.