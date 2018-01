Dietingen Odyssee eines Koffers

In den vergangenen zwölf Monaten hätten die geselligen Anlässe zur Pflege der Kameradschaft und des Zusammenhalts im Chor überwogen, so lautete das allgemeine Resümee. Erinnert wurde an den gemeinsamen zweitägigen Vereinsausflug mit der Albverein-Ortsgruppe nach Rüdesheim und Mainz.

Ja, wer eine Reise macht, der kann etwas erzählen. Dieser Ausflug hatte es in der Tat in sich, wie in launigen Worten berichtet wurde. Eine größere Panne am Omnibus warf das Ausflugsprogramm kurzerhand völlig über den Haufen und zwang die Organisatoren zur Improvisation. Dennoch sei die Stimmung gut gewesen, war zu hören.

Für zusätzliche Aufregung sorgte noch die Odyssee eines Koffers. Das Gepäckstück einer Sängerin geriet in den Bus einer österreichischen Reisegruppe und traf erst nach einem Umweg über Wien wieder in Rotenzimmern ein. Zumindest bei der Jahresversammlung konnten alle Teilnehmer über die damaligen Ereignisse herzhaft lachen.

Chorleiter Siegbert Supper war bei seinem Rückblick ebenfalls gut gelaunt. Mit den Auftritten des Chors, der im Moment 34 Aktive umfasst, zeigte sich der Dirigent recht zufrieden. "Wenn es darauf ankommt, kann ich mich voll auf euch verlassen", lobte er seine Sängerschar. Für die Größe des Ortes sei der Chor recht gut besetzt. Die Anzahl der Männer reiche aus, allerdings nur, wenn alle anwesend seien, so die Einschätzung des Dirigenten zur personellen Situation.

Ortsvorstehers Lob

Kassierer Elmar Koch informierte die Versammlung über die Entwicklung der Vereinsfinanzen. Auch ohne größere Festivitäten hatte der Verein gut und solide gewirtschaftet.

"Was wäre Rotenzimmern ohne den Gesangverein?", fragte Ortsvorsteher Frank Weißhaupt in die Runde. Er lobte die Mitglieder für ihr ehrenamtliches Engagement und ihren großen Beitrag zum kulturellen Leben im Ort. "Ich bin froh, dass es euch gibt", betonte der Ortvorsteher und wünschte sich weiterhin ein so harmonisches Miteinander unter den Vereinen.

Er hoffe, dass der "Sängerkranz" es auch künftig schaffe, bei allen Beerdigungen im Ort zu singen, verriet Klaus Vogt, im Führungsteam des Gesangvereins der Dritte im Bunde. Der frühere Rotenzimmerner Pfarrer würdigte den Einsatz der Sänger für die kirchlichen Belange. Der Ro­tenzimmerner Gesangverein sei einer der wenigen Chöre, die gleichzeitig auch als Kirchenchor fungierten.

Bei den Wahlen gab es nur eine Änderung: Vizedirigentin Helga Bonaus stellte sich für eine Wiederwahl als Beisitzerin nicht mehr zur Verfügung. Ihren Platz im Ausschuss nimmt zukünftig Ursel Schneider ein. Die Versammlung bestätigte für weitere vier Jahre im Amt: Klaus Vogt (Vorsitzender), Elmar Koch (Kassierer), Ute Frank, Lore Hils (beide Beisitzerinnen) und Stefan Seimel (Vertreter der passiven Mitglieder).