Dietingen Obwohl der Dietinger Wald leidet, erwirtschaftet er schwarze Zahlen

Der Wald leidet. Die anhaltend hohen Temperaturen und der geringe Niederschlag vermehre zunehmend die Population des schädlichen Borkenkäfers, erläuterte Forstdirektor Frank Kapahnke bei der Vorstellung der Waldwirtschaft im Gemeinderat. Seit Juni werde daher aus dem Dietinger Forst nur noch Käfer- und vereinzelt auch Sturmholz eingeschlagen, somit nur noch eine zufällige Nutzung realisiert. Aufgrund der minderen Qualität könnte dafür natürlich nicht der gleiche Preis erzielt werden wie für Frischholz.

Obwohl der Käferpreis das Niveau drücke, helfe die stabile Bauindustrie. In der Folge könne das geplante Betriebsergebnis von 150 000 Euro erreicht werden und die Gemeinde in Ruhe beobachten, ob am Holzmarkt bis Jahresende weiteres Holz untergebracht werden könne. Nur dann, so riet Kapahnke, sei es sinnvoll, den geplanten Hiebsatz von 10 400 Festmeter zu erfüllen. Derzeit wären nur 7900 Festmeter realisiert worden.

Bürgermeister Frank Scholz unterstützte diesen Ansatz. Die Ergebnisse aus dem Forsthaushalt wären aufgrund der großen Bewirtschaftungsfläche zwar ein wichtiger Baustein für den Gesamthaushalt, aber die Gemeinde wäre dazu angehalten, generationsgerecht zu wirtschaften.