Dietingen Nicht nur Wölfe heulen beim Wolfweez

Vom einstigen Irslinger Waldfest inspiriert, ließen Frommer und Seeburger in diesem Jahr am Sonntag alte Traditionen aufleben und luden zu Blasmusik mit den "Lustigen Wildeckern" (Irslingen – und doch weltbekannt) und Oldtimertreff ein. Kulinarisch fehlte es dabei an nichts, Höhepunkt der Mittagskarte stellte das "Wolfspfännle" dar.