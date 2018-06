Dietingen Neues Konzept für bisherige Praxis

"Wir wissen noch nicht sicher, was alles auf uns zukommt", räumte Daniela Traunbauer-Lueg ein. Beide Praxen sollen sich gegenseitig vertreten. Entscheidend, so der mehrmalige Hinweis der beiden Mediziner, sei die Entwicklung des Patientenstamms. Er hoffe, dass die bisherigen Patienten künftig in die neue Praxis kommen, meinte Scherler.

Er appellierte an die Zuhörer, auch seiner Nachfolgerin das Vertrauen zu schenken. Denn: "Mit wenigen Patienten ist es schwierig, eine Praxis zu halten." Die Öffnungszeiten würden noch bekannt gegebenen. Sie freue sich sehr auf die neuen Patienten, verriet die neue Dietinger Hausärztin, die früher an den Krankenhäusern Rottweil und Oberndorf gearbeitet habe und seit vielen Jahren in Epfendorf mit ihrem Kollegen praktiziere. Als freundliche und offene Personen habe sie die Menschen bisher während ihrer Vertretung kennengelernt.

Neue Patienten

Ein Patient des bald aufhörenden Rottweiler Arztes Georg Schumacher fragte nach, ob auch neue Patienten aufgenommen würden, was Traunbauer-Lueg bejahte. Gegebenenfalls seien auch weitere Kooperationen denkbar.

Scherler freute sich riesig über das große Interesse an der Veranstaltung, "auch wenn es nicht von allen Gemeindevertretern so empfunden wird". Diese kleine Spitze Richtung Dietinger Gemeindeverwaltung konnte er sich nicht verkneifen. Von der Gemeinde Epfendorf waren Bürgermeister Mark Prielipp und sein Stellvertreter, Uwe Mei, anwesend. Vertreter aus dem Dietinger Rathaus suchte man vergeblich im Publikum. Dafür wurde der Bürgermeister am Rande der Veranstaltung von mehreren Seiten kritisiert.

Am Ende des Bürgertreffs dankte Albert Scheible dem bisherigen Praxisinhaber für die gute Arbeit in den vergangenen 26 Jahren. "Ich wollte anfangs gar nicht hier bleiben und jetzt ist es so eine lange Zeit geworden", gab Scherler preis. Es sei stets sein Interesse gewesen, für den Patienten nicht nur Arzt, sondern auch psychischer und sozialer Partner zu sein. Er sei aber jetzt froh, so Scherler, Verantwortung abgeben zu können.

Zum überreichten Blumenstrauß meinte er schmunzelnd: "Ein Sack Vogelfutter wäre mir lieber gewesen."