Dietingen Neues Gewand neben ehemaliger Garde

Dietingen-Irslingen. Neben dem Zunftmeisterempfang am Vormittag steht vor allem der große Umzug ab 13.30 Uhr im Mittelpunkt. Schönes Wetter ist garantiert. Schließlich wird sich Thomas Kumle als Ehrenvorsitzender der Dietinger Narrenzunft das G4-Treffen nicht entgehen lassen. Und wenn er dabei ist, ist immer K-Wetter (Kumle-Wetter beziehungsweise Kaiser-Wetter) angesagt.

In der Regel alle zwei Jahre veranstalten die vier Narrenzünfte seit 2009 im Wechsel ihr G4-Treffen. In diesem Jahr wird es in Irslingen spannend: Seit vielen Wochen planen und organisieren die Narrenzunft um Zunftmeister Michael Buschmann, Mitglieder und Bürger das Narrentreffen mit all seinen Facetten, schmücken die Umzugsstrecke und kümmern sich um eine Reihe von Besenwirtschaften entlang der Umzugsstrecke: am Gasthaus Rössle entlang durch die Albstraße bis zur Festhalle.

Der Zunftmeisterempfang musste wegen eines Brands im Kindergarten kurzfristig in das Sportheim verlegt werden, auch die G4-Bar ist unter dem Dach des Sportheims untergebracht.