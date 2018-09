Dietingen Neuer Grüngutplatz kommt frühestens im Frühjahr 2019

Für die Gößlinger Erstklässler, die in Irslingen die Grundschule besuchen, wurde eine zweite Buslinie eingerichtet. Der Rat richtete seinen Dank an die Verkehrslinie Hauser. Die Gößlinger Eltern hätten sich positiv geäußert. Ein Bürger bemängelte in der Sitzung den zunehmenden Lärm von der Autobahn.

Es wurde darüber nachgedacht, ob mit Stuttgart-21-Material ein Erdwall aufgerichtet werden könne. Möglicherweise könne Dietingen aus der Aufschüttung von S 21-Material in der Gemeinde einen finanziellen Nutzen ziehen, merkten Ortschaftsräte an.