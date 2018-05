Mit stimmungsvoller Livemusik, einer reichhaltigen Speisekarte und frischen Getränken will der Musikverein Irslingen am Donnerstag, 10. Mai, seine Gäste im großen Festzelt am oberen Rand der Schlichemklamm verwöhnen. Die Musiker laden ab 10.30 Uhr zum traditionellen Vatertagsfest Wanderer, Radfahrer und sonstige Besucher ein. Das Zelt steht am gewohnten Platz und ist gut zu erreichen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Gößlinger Musiker mit ihrem Dirigenten Charles Gaus und die einheimischen "Lustigen Wildecker". Zur Vesperzeit von 17 bis 18 Uhr gibt es "Happy-Hour"-Preise. Auch an die Kinder ist gedacht: Sie können sich im großen Sandkasten oder an der Torwand vergnügen. Foto: psw