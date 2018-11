Dietingen Müllers Bass rettet den Abend

Mit etwas Verspätung durchleuchtete das "Trio zu Viert" die Alltagsseele des Schwaben. Zuerst widmeten sich die Musik-Kabarettisten der schwäbischen Küche. Urschwäbische Leibspeisen wie Maultaschen ("I möcht so gern a Maultasch sei"), saure Kartoffelrädle, Linsen und Spätzle, Kartoffel und Gurkensalat, alles bekamen die Zuhörer – in Noten oder Texte verpackt – frisch, frech und originell serviert.

Bei den Melodien dominieren Blues, Rock 'n' Roll und Boogie-Woogie. Altmann erweist sich als musikalisches Multitalent (Gitarre, Akkordeon, Ukulele und Goschenhobel). Auf der Mundharmonika demonstrierte der gebürtige Stuttgarter, wie der Blues in den Südstaaten entstand. Ein ausgewanderter und von Heimweh geplagter Schwabe habe am Mississippi seinen Goschenhobel ausgepackt und "Auf em Wase graset d’ Hase" gespielt. Ein schwarzer Musiker habe diese Melodie aufgenommen – und schon war der Blues geboren.

Mit dem meditativen Lied "Zwetschga ra do" erinnerte Altmann an die fernöstliche Spracheinflüsse in der schwäbischen Sprache. Der Schwabe sei zudem auch etwas zen- buddhistisch angehaucht. ­Bestes Beispiel: das wichtige wöchentliche Ritual, das Put-Zen.

Mit reichlich Beifall forderten die Gäste eine Zugabe. Besonderen Applaus spendete das Publikum Bassist Hildenbrand, der auf die Zähne biss und trotz Handicap den blues-ausgerichteten Stücken mit seinen Basslinien den stimulierenden Groove gab.