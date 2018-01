Dietingen Mit viel Schwung diverse Schwierigkeiten angepackt und gemeistert

Dank für Unterstützung

Vor diesem Hintergrund bedankte sich Dieter Kleiner beim Vorstand für die Unterstützung, die er als vorbildlich bezeichnete. Ausdrücklich bezog er den Jugendchor in seine Anerkennung mit ein und erwähnte beispielhaft die Initiative der Jugendchor-Mitglieder zur Neugestaltung/Renovierung des Proberaums.

Dass vor allem Dieter Kleiner selber mit viel Elan und Pflichtbewusstsein dafür gesorgt hat, dass diese nicht einfache Phase relativ reibungslos vorüberging, möchte Schriftführer Jürgen Stöhr nicht unerwähnt lassen. Allein das zeitweise Ausführen von zwei Amtsgeschäften zeitgleich verdeutliche dieses. Ehrenamt erheblich über dem normalen Maß.

Der Bericht des Schriftführers rief das abgelaufene Geschäftsjahr mit sämtlichen Höhepunkten in Erinnerung. Der Bericht des geschäftsführender Kassiers Dieter Kleiner dokumentierte, dass sich Einnahmen und Ausgaben nahezu die Waage hielten. Die Kassenprüfer, Kurt Kammerer und Otto Schneider, lobten die "tadellose Kassenführung".

Alexandra Gass erwähnte mit wenigen Worten, dass ihr die Tätigkeit im Kinder- und Jugendchor nach wie vor sehr viel Spaß bereite. Dies sei daran erkennbar, dass sie nunmehr an die 20 Jahre nach Irslingen komme. Interessant ihre Feststellung, wonach ihr neben dem Singen die sonstige Entwicklung der Kinder und Jugendlichen wichtig sei.

Weltreise mit Liedgut

Jugendchorleiterin Jana Kleiner berichtete umfassend über die Aktivitäten im Kinder- und Jugendchor. Beeindruckend hier allein die Anzahl der öffentlichen Auftritte. Höhepunkt war die Veranstaltung "Noch ’ne Sekunde Sommer". In einem Ausblick auf das laufende Jahr zeigte sie eine ähnliche Entwicklung auf. Bereits am Samstag, 14. April, soll eine neue Veranstaltung stattfinden. Motto: Weltreise mit Liedgut rund um den Globus. Zielsetzung hier ist die Einbindung aller drei Chöre (Kinderchor, Jugendchor, Männerchor) oder gar ein gemeinsamer Auftritt. Planungen laufen.

Ortsvorsteher Klaus Häsler bedankte er sich für die kulturelle Unterstützung des Männergesangvereins mit Singkreis bei Veranstaltungen wie Volkstrauertag oder Seniorennachmittag.

Bemerkenswert sei die Chorleitersituation, wonach er die Entwicklung von Henry van Bergen ansprach. Irslingen sei wohl sein Sprungbrett für ein Engagement in Richtung Mannheim gewesen. Fast schon neidisch wurde der Ortsvorsteher, als es um die schon feststehende Nachfolgerin Megan Henry ging. Jung und attraktiv, beste Voraussetzungen für neue Sänger im Männerchor, resümierte er.

Das besondere Engagement des Jugendchors im Zusammenhang mit der Geldspende an die Kinderhospizeinrichtung in Villingen-Schwenningen erwähnte er ausdrücklich. Zur Renovierung des Proberaums äußerte sich Häsler positiv; eine finanzielle Unterstützung stellte er in Aussicht.

Lob für Bruno Schneider

Zum Abschluss bedankte sich Dieter Kleiner für die geleistete Arbeit von Bruno Schneider.

In seiner Laudatio hob er die verschiedenen Funktionen des ausscheidenden Vorsitzenden hervor. Er habe sehr viel Einsatz für den Verein gezeigt. Schneiders Motto lautete immer: "Das Singen muss im Vordergrund stehen." Und dies habe er allen stets vorgelebt.

Turnusgemäß war der gesamte Vorstand des Männergesangvereins Irslingen für zwei Jahre zu wählen.

Neuer Vorsitzender ist Dieter Kleiner. Als sein Stellvertreter fungiert nun Marco Kleiner. Anton Schneider zeichnet sich künftig für die Kassenführung verantwortlich.

Neu im Ausschuss sind Vivian Bantle, Alexa Seeburger und Lena Götz. Sie ergänzen Wolfgang Krieg und Lea Bantle. Bastian Götz scheidet aus. Somit hat sich das Gremium um ein Mitglied erweitert.

Bei den Kassenprüfern wurde Otto Schneider gewählt. Kurt Kammerer stellte sich nicht mehr zur Wahl; er hatte diese Funktion nahezu 30 Jahre inne. Nachdem hierfür zunächst kein Kandidat gefunden werden konnte, stellte sich Simone Gühring zur Verfügung.

Schriftführer bleibt Jürgen Stöhr, als Jugendleiterin engagiert sich weiterhin Jana Kleiner.

Für zehn Jahre Singen im Kinder- und Jugendchor ehrte der Männergesangverein Irslingen Alice Weber, Jana Kleiner, Lea Bantle, Marco Kleiner, Natalie Bihl, Tabea Bihl, Lia Bischof, Annika Vosseler, Tamara Stammel, Magdalena Linsenmann, Maria Schneider und Bärbel Schneider.

Die Auswahl der zu Ehrenden sowie die Gestaltung der Urkunden wurden in kompletter Eigenregie von den Verantwortlichen des Jugendchors übernommen.