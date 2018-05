Dietingen-Irslingen. Am Fest Christi Himmelfahrt, 10. Mai, ist die Wallfahrt zum Gnadenort auf die Liebfrauenhöhe bei Rottenburg. Für die Teilnehmer gibt es Vorträge, Meditation, freie Zeit und am Nachmittag eine Maiandacht. Die Abfahrtzeiten sind an den üblichen Bushaltestellen: Bubsheim um 7 Uhr; Königsheim 7.10 Uhr; Reichenbach 7.15 Uhr; Frittlingen 7.30 Uhr; in Rottweil beim Paracelsiushaus um 7.40 Uhr und am Nägelesgraben um 7.45 Uhr; und in Villingendorf bei der Linde um 7.55 Uhr. Weitere Haltestellen werden nach telefonischer Anfrage berücksichtigt. Anmeldungen sind bis Montag bei Schwester Ursula möglich, Telefon 07404/91 04 33.